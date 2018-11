Siria condanna raid israeliani: intervenga la comunità internazionale

"La Siria condanna fermamente l'aggressione israeliana e invita la comunità internazionale a fermarla immediatamente e a mostrare la natura criminale di Israele e delle sue politiche, dato che l'occupazione in corso dei territori arabi è la principale causa di tensione e spargimento di sangue, per non parlare del sostegno illimitato di Israele da parte degli Stati Uniti e delle sue strutture", ha detto il ministero in una dichiarazione.

Il ministero ha accusato Israele di usare "armi vietate dalle convenzioni internazionali", un'azione che ha provocato centinaia di vittime civili.