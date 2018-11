La NASA rinvia il lancio della navicella Cygnus verso la Stazione Spaziale Internazionale

"Il tempo impone un ritardo di 24 ore", ha detto il portavoce della NASA Joel Montalbano in una conferenza stampa.

In precedenza era previsto che il lancio della navicella dal cosmodromo di Vallops in Virginia sarebbe stato effettuato giovedì alle 10.49 dell'orario italiano. Per le condizioni meteorologiche sfavorevoli, il lancio della navicella con il razzo vettore Antares è stato posticipato a venerdì.

Secondo il rappresentante della NASA, la successiva spedizione statunitense verso la ISS è prevista il prossimo 4 dicembre e sarà effettuata dalla navicella spaziale Dragon della compagnia SpaceX.

Cygnus deve consegnare 3,4 tonnellate di carico, inclusi generi di prima necessità per gli astronauti, materiali per esperimenti scientifici, oltre a diversi satelliti miniaturizzati. I dispositivi, di proprietà della società Northrop Grumman, rimarranno in orbita per circa tre mesi.