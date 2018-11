“USA rischiano di perdere una guerra con la Russia” - rapporto per Congresso

La superiorità militare statunitense è scesa ad un livello pericoloso, l'America rischia di uscire sconfitta in caso di un'eventuale guerra con la Russia o la Cina, si afferma nel rapporto della commissione speciale per la strategia di difesa nazionale istituita su disposizione del Congresso.

In questa guerra le forze armate potrebbero subire perdite inaccettabilmente elevate, affermano gli autori del documento. Le perdite si riferiscono sia a vittime umane che agli equipaggiamenti militari.

"Il rischio di una sconfitta sarà particolarmente alto se le forze armate statunitensi sono costrette a combattere su due o più fronti allo stesso tempo", si afferma nel rapporto citato da Defense News.

I membri della commissione hanno anche valutato diversi possibili scenari sfavorevoli di conflitti armati per gli Stati Uniti, ad esempio un bombardamento della Corea del Nord su Seul. Per contrastare con successo queste minacce serve aumentare i finanziamenti, affermano gli autori del documento. In generale la superiorità militare statunitense non è più garantita, condizione che implica gravi conseguenze per la sicurezza nazionale, si legge nel rapporto.