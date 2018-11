Grecia: georgiano condannato a 290 anni di carcere per traffico di clandestini

Un cittadino della Georgia che ricopriva un ruolo chiave, secondo quanto riferito è stato condannato a 290 anni di carcere. Il suo complice, originario della Grecia, è stato condannato a 69 anni di carcere. Inoltre, il moldavo che li ha aiutati a 36 anni. Un altro cittadino moldavo è stato dichiarato non colpevole.

I termini includono pene non solo per il traffico di persone, ma anche per un incidente che ha provocato la morte di un migrante iraniano. E' stato dopo la morte di quest'ultimo che le forze dell'ordine si sono accorte del traffico illegale. Si fa notare che il termine da scontare del moldavo viene aggiunto a 85 anni di prigione, ai quali è stato condannato per la responsabilità in un incidente stradale mortale.

Allo stesso tempo, è indicato che la corte ha preso in considerazione che gli imputati avevano precedentemente condotto una vita onesta, non condannandoli quindi all'ergastolo. Tuttavia, tutti i condannati rimarranno in una prigione greca per non più di 25 anni, dal momento che secondo la legge della Grecia questo è il termine massimo di reclusione, riferiscono i media.

Il gruppo ha operato da ottobre 2016 a giugno 2017. Durante questo periodo, è stato in grado di portare gli stranieri nove volte a Salonicco o ad Atene.

In precedenza è stato riferito che la polizia in Spagna e in Francia ha arrestato nove persone sospettate di traffico umano di palestinesi in Europa. Da gennaio 2018, il gruppo criminale ha introdotto in Europa circa 1200 persone.