Norvegia accusa militari russi di disturbare il GPS durante esercitazioni NATO

"Il Ministero della difesa della Norvegia afferma che i militari russi nell'Artico hanno violato il lavoro dei sistemi GPS durante le recenti esercitazioni NATO in Norvegia. Come dichiarato dal Ministero, questo in precedenza ha sollevato la questione davanti le autorità russe" riporta l'agenzia.

Secondo i dati del Ministero norvegese i malfunzionamento sono avvenuti dal 16 ottobre al 7 novembre a causa delle attività dei militari russi nella regione polare della penisola di Kola. Si noti che i guasti nel GPS non hanno causato incidenti.

Il malfunzionamento dei sistemi di navigazione satellitare GPS nelle esercitazioni della NATO è una conseguenza dell'insufficiente preparazione di un evento così complesso, e le accuse formulate a tale riguardo contro l'esercito russo stanno seguendo stereotipi, ha dichiarato il senatore russo Franz Klintsevich.

"Tali esercitazioni su larga scala in uno spazio relativamente limitato sono quasi sempre caratterizzate da varie incongruenze. Non sostengo che tutto ciò sia stato fatto intenzionalmente per incolpare la parte russa per i problemi che sono sorti. Certe strutture della NATO erano chiaramente impreparate per la risultante situazione estrema dovuta alle esercitazioni", ha scritto Klintsevich su Facebook.

"Bene, allora lo stereotipo ha funzionato: i russi sono colpevoli, ovviamente", ha aggiunto. Secondo il senatore, è stata una decisione politica, in cui non vi è alcuna componente militare.