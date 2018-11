Kiev: ragazza bionda distrugge Porche con un'ascia (VIDEO)

L'incidente è avvenuto in via Shota Rustaveli nel centro della città. Nel video pubblicato sui social network, si vede come una bionda con una bomboletta di vernice scrive una parola offensiva sulla portiera di una macchina. Poi colpisce più volte il cofano dell'auto con un'ascia, quindi lascia un'altra iscrizione offensiva.

Poi la donna rompe il parabrezza, abbandona l'ascia, entra in una macchina parcheggiata e scappa dalla scena.

Secondo Strana.ua, ci sono stati molti testimoni oculari in giro che hanno filmato quello che stava accadendo.