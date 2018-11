Studio scopre che le auto senza autista porteranno a più sesso in auto

Le persone saranno più propense a mangiare, dormire e ad impegnarsi in attività on-the-road quando le macchine robot diventeranno la nuova normalità, risulta da una ricerca pubblicata nell'ultimo numero della rivista Annals of Tourism Research.

"Le persone dormiranno nei loro veicoli, il che avrà implicazioni per gli hotel lungo la strada. E le persone potrebbero mangiare in veicoli che funzioneranno come ristoranti ", ha detto Scott Cohen, che ha diretto lo studio, alla rivista Fast Company.

"Questo ci ha portato a pensare, oltre al sonno, quali altre cose faranno le persone in auto quando saranno libere dal compito di guidare? Questo lo si può vedere da una lunga associazione tra automobili e sesso rappresentata in quasi tutti i film. Non è un grande salto ", ha detto Cohen, direttore della ricerca per la School of Hospitality and Tourism Management presso l'Università del Surrey in Inghilterra.

Insieme ai collegamenti autostradali, il rapporto prevede anche che i veicoli autonomi metteranno la prostituzione su ruote.

"Non è impossibile o né inverosimile immaginare un quartiere a luci rosse in movimento. La prostituzione non ha bisogno di essere legale perché ciò avvenga. Un sacco di attività illegali avvengono in auto", ha detto Cohen alla rivista.

Ha aggiunto, "Laddove la prostituzione è legale e le normative consentono ai veicoli autonomi di svilupparsi rapidamente e di essere introdotti rapidamente su strada, potremmo vedere questo fenomeno svilupparsi rapidamente. L'Europa è uno di quei posti. "

In totale, il 60% degli americani ha già fatto sesso in un'auto, e secondo il rapporto, il sesso nelle auto a guida autonoma sarà molto diffuso negli anni intorno al 2040.