Russia: in sviluppo supercomputer per la creazione di nuova arma

La Russia sta sviluppando un supercomputer moderno per la progettazione di armi avanzate, ha detto a Sputnik Olga Sokolova, direttore generale dell'Associazione di ricerca e produzione Molniya (parte del consorzio Kalashnikov).

"Questo lavoro comporta una grande cooperazione, tra cui" INEUM I. S. Bruka, JSC MCST, JSC Sistemi satellitari di informazione M. F. Reshetnev e altri", ha detto.

L'obiettivo principale del progetto è cambiare completamente l'intero ciclo di sviluppo e produzione di armi: dalla fase di ricerca e sviluppo alla creazione di un prototipo, alla sua sperimentazione, nonché alla manutenzione di armamenti prodotti in serie nel settore militare.

"Inizieremo con i razzi obiettivo di addestramento e quindi offriremo queste soluzioni all'intera industria russa, devo dire che abbiamo già ottenuto ottimi risultati in questa direzione, ma per ora non divulgherò i dettagli. Lasciatemi dire che troviamo comprensione tra partner e clienti" — ha aggiunto Sokolova.

Il prodotto potrebbe apparire tra cinque anni.