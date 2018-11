Cremlino rivela come Putin governa la Russia a distanza

Così ha commentato l'osservazione di un giornalista su chi "rimane nell'ovile" se sia il presidente che il primo ministro lasciano il Paese allo stesso tempo, riferiscono i media russi.

"Viviamo nell'epoca della comunicazione, nel secolo delle telecomunicazioni", ha ricordato Peskov, osservando che alla leadership russa sono state fornite moderne possibilità di comunicazione via satellite, compresi canali di comunicazione chiusi.

Secondo il portavoce del Cremlino, non c'è una chiara disposizione nella legislazione russa sull'inammissibilità dell'assenza simultanea del presidente e del capo di governo.

"Certo, quando pianificano i viaggi, cercano di evitare situazioni come quella di oggi", ha evidenziato il portavoce del Cremlino.

Il presidente Vladimir Putin e il primo ministro Dmitry Medvedev si trovano all'estero nella giornata di oggi. Il capo di Stato si è recato a Singapore per partecipare al summit dell'Asean e per avere diversi incontri, mentre il premier è andato in Italia per prendere parte alla conferenza sulla Libia.