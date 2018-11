Roscosmos mostra concept di velivolo spaziale con reattore nucleare

"Oggi il Centro Keldysh sta lavorando allo sviluppo di veicoli spaziali con motori più potenti, con reattori nucleari di una nuova classe, per le quali la luce solare e le batterie solari non saranno necessarie", sottolinea il video.

In Russia, dal 2010, è stato proposto il progetto di creare una nave da trasporto basata su un sistema di propulsione nucleare di classe megawatt, che non ha eguali nel mondo.

Sul reattore sta lavorando la società parte di Roscosmos, il Centro Keldysh, insieme alle divisioni di Rosatom. Mentre l'installazione di un motore nucleare su un'astronave viene elaborato da un'altra impresa nell'industria spaziale e spaziale, l'Arsenal Design Bureau.

In precedenza è stato riferito dei piani di "Rosatom" per produrre un prototipo di un sistema di propulsione nucleare di classe megawatt per voli nello spazio profondo entro il 2018.

L'energia nucleare per l'esplorazione dello spazio esterno in Russia non viene presa in considerazione per la prima volta. Dal 1970 al 1988, dall'USSR furono lanciati 32 veicoli spaziali dotati di propulsori nucleari termoelettrici, e dal 1960 al 1980 un motore a razzo nucleare fu sviluppato e testato nel sito di test di Semipalatinsk.