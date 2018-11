Trump vuole licenziare Nielsen, Segretario sicurezza nazionale

Il presidente Usa non è soddisfatto della politica sull'immigrazione tenuta dal segretario della sicurezza interna del paese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende destituire Kirstjen Nielsen dal suo incarico di segretario della sicurezza interna del paese nelle prossime settimane o anche prima perché non è soddisfatto della sua politica di immigrazione. Lo sostengono media locali, citando fonti della Casa Bianca. Secondo il giornale del Washington Post, Trump ha già informato i suoi consiglieri della decisione e ha iniziato a cercare un sostituto.

Negli ultimi mesi, il presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo malcontento per la politica di immigrazione di Nielsen e vuole sostituirla con qualcuno che sarebbe più desideroso di implementare le sue idee in materia, hanno detto i media. Inoltre, Trump ha rimproverato la segretaria durante le riunioni di gabinetto e ha sminuito il suo ruolo rispetto ad altri funzionari della Casa Bianca. Secondo la CNN, più di 50 membri dell'amministrazione Trump sono stati licenziati o dimessi da quando il presidente è entrato in carica nel gennaio 2017.