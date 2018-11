11 paesi NATO hanno incrementato la spesa militare al 2% del PIL

"La situazione è mista, ma è molto meglio di tre anni fa, quando il raggiungimento del traguardo del 2% del PIL era stato garantito da soli tre membri dell'alleanza, mentre ora da altri otto alleati", ha detto parlando al forum industriale della NATO a Berlino. La trasmissione è stata condotta sul sito web dell'alleanza.

Stoltenberg ha notato una tendenza positiva: gli alleati hanno smesso di tagliare le spese per la difesa, ma ha ammesso che è "estremamente difficile ottenere sostegno politico dagli stati dell'alleanza".

Ora, i membri europei della NATO spendono in difesa in media meno dell'uno e mezzo percento del PIL contro il tre percento della fine del periodo della guerra fredda.

Nel 2014, al vertice dell'alleanza a Bucarest, è stato deciso che in futuro tutti i paesi della NATO dovranno portare le loro spese per la difesa al due per cento del PIL. Donald Trump ha ripetutamente esortato i partner a rispettare gli accordi raggiunti, minacciandoli di ridurre la partecipazione degli Stati Uniti ai programmi generali. In estate al vertice della NATO a Bruxelles, il leader americano ha stabilito un nuovo limite: il quattro per cento.