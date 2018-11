La Terra è immersa in un uragano di materia oscura

Degli scienziati sono giunti alla conclusione che il "vento" della materia oscura soffia alla velocità di 500 chilometri al secondo attraverso il sistema solare. Questo flusso è legato gravitazionalmente alla corrente stellare S1, risultata dopo l'assorbimento di una galassia nana della Via Lattea. Lo riporta la rivista Physical Review D.

S1 è un gruppo di 34 stelle che passano vicino al sistema solare nella direzione opposta alla rotazione della Via Lattea. È stato scoperto l'anno scorso durante l'analisi dei dati dello Sloan Digital Sky Survey (SDSS) per la mappatura della sfera celeste, così come del telescopio spaziale Gaia.

La massa totale di S1 ​​è paragonabile alla massa della galassia nana nella costellazione di Pech, quindi gli scienziati ritengono che il flusso stellare debba essere associato all'alone della materia oscura.

Secondo il modello ΛCDM (Lambda-CDM, Lambda-Cold Dark Matter), oltre alla solita materia barionica, che consiste di stelle e galassie, c'è materia oscura, che costituisce il 22 percento di tutta la materia nell'Universo. La conclusione sulla sua esistenza è stata fatta sulla base dell'osservazione di oggetti astronomici che si comportavano come se fossero influenzati da una massa nascosta dall'osservazione diretta.

Si presume che la materia oscura interagisca con la materia ordinaria solo attraverso le forze gravitazionali, quindi non può essere rilevata attraverso la registrazione della radiazione elettromagnetica.

I ricercatori che hanno utilizzando un modello matematico hanno determinato il modo in cui S1 influenza la distribuzione della materia oscura nelle vicinanze del sistema solare. Sulla base di questo, hanno calcolato il modo in cui il flusso stellare influenza la probabilità di rilevare le particelle Wimp, le ipotetiche particelle che costituiscono la materia oscura. Se queste esistono, allora dovrebbe essere possibile rilevarle attraverso la registrazione dai rivelatori di luce emessa quando vengono sparse dai nuclei atomici.

Tuttavia, gli scienziati sono giunti alla conclusione che è improbabile che i rivelatori di Wimp siano in grado di catturare questi eventi. Più sensibili sono i rivelatori di assioni, particelle ipotetiche che sono un altro candidato per il ruolo della materia oscura.