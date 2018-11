Le truppe russe nell'Artico riceveranno sangue anticongelante

Entro la fine del 2020, gli specialisti russi svilupperanno tecnologie che consentiranno varie trasfusioni in aree con clima artico. I biomateriali resistono a forti gelate e dispositivi speciali permetteranno loro di essere immagazzinati, trasportati e preparati rapidamente per la trasfusione sul campo. Il lavoro di ricerca in questa direzione è già in corso, ha comunicato il Ministero a Izvestia.

Uno dei compiti principali da affrontare dagli sviluppatori di surrogati del sangue in condizioni artiche è la tecnologia di scongelamento di liquidi a basse temperature, ha detto Olga Eichler, a capo del dipartimento di organizzazione del servizio del sangue presso dell'Agenzia Biomedica Federale della Russia.

Il fatto è che molti componenti diventano inadatti alla trasfusione se esposti a basse temperature. Quindi, i globuli rossi vengono solitamente conservati a +2,6 gradi. Se, tuttavia, vengono congelati e quindi scongelati bruscamente, le membrane nelle cellule si rompono, quindi sono necessari contenitori speciali per la conservazione e la preparazione dei componenti. È anche possibile che gli specialisti russi creino un surrogato totale, dal momento che lavori simili sono stati portati avanti in epoca sovietica.