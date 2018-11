Russia: ragazzi cercano di attraversare ponte stradale con autobus di cartone (VIDEO)

Nella città dell’Estremo oriente russo Vladivostok quattro ragazzi hanno cercato di attraversare un ponte non pedonale attraverso la baia del Corno d'Oro “mascherandosi” da autobus giallo. Il video dell’incidente è stato pubblicato su Youtube.

Il filmato mostra come un poliziotto ferma un gruppo di quattro persone che sotto una scatola gialla a forma di autobus cammina lungo la strada del ponte. L'autrice del video ha ripreso come il "bus" ha fatto manovra nella direzione opposta sotto la supervisione di un agente di polizia.

Il Ponte d'oro di Vladivostok è un ponte strallato che attraversa la baia del Corno d'oro nell'omonima città. È stato costruito come parte del programma di preparazione della città per il vertice APEC inaugurato l'11 agosto 2012.

Al 18 agosto 2015 il traffico pedonale sul ponte è stato vietato, in quanto non è garantito nella documentazione di progetto ed è in contrasto con la legge federale sulla sicurezza dei trasporti e il Codice urbanistico della Russia.