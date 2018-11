Vapori di acido cloridrico esalano a Francoforte sul Meno

Agli abitanti di Francoforte sul Meno è stato detto di tenere chiuse le porte e le finestre per via di un'esalazione di acido cloridrico nel Griesheim Industrial Park, distretto industriale della città. In via precauzionale, nel distretto Griesheim e quello limitrofo Nied sono state attivate le sirene.

Nella prima mattinata nella zona è crollato un camion carico di chimici liquidi. I vigili del fuoco hanno reso noto sul proprio sito che i vapori di acido cloridrico hanno iniziato a esalare da un serbatoio.

Da es zu Problem mit der Darstellung kommt, hier ein statische Karte des Warnbereichs. pic.twitter.com/QribH7KFKk — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 13 ноября 2018 г.

I distretti sono stati subito chiusi al traffico. Più tardi i vigili del fuoco hanno comunicato che "l'esalazione è stata fermata" e che "la situazione è stabile".

L'acido cloridrico viene ampiamente usato in campo industriale e va trattato con precauzioni di sicurezza adeguate visto che è un liquido altamente corrosivo.