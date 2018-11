Secondo il canale, Abdillaev è un "tenente colonnello in pensione del dipartimento di riserva speciale della direzione principale dell'Intelligence dell'Ucraina". È stato arrestato al confine nella regione del Bryansk per aver opposto resistenza agli agenti di polizia.

Abdillaev ha detto che gli attentati all'epoca sventati dal FSB furono pianificati per essere eseguiti dal personale di riserva speciale della Direzione generale dell'intelligence dell'Ucraina: il capo dell'intelligence Alexander Gromov, il capo della riserva speciale Maxim Shapoval e un impiegato ordinario dell'Unità speciale ucraina di intelligence Kirill Budanov.

"A mio parere, tenendo conto delle mansioni ufficiali, della formazione e della consapevolezza dei compiti speciali dell'intelligence militare ucraina, Gromov e Shapoval sono stati i leader e gli organizzatori dell'operazione speciale in Crimea nell'agosto 2016, e Budanov è stato uno dei responsabili dei previsti atti di sabotaggio", ha detto durante l'interrogatorio.

Come notato, il 13 novembre, Abdillaev sarà rinviato in Ucraina, dal momento che non ha partecipato a nessun attentato terroristico, come stabilito dal FSB.

Nell'agosto 2016, l'FSB ha sventato degli attentati terroristici in Crimea preparati dalla Direzione Generale dell'Intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina contro infrastrutture di supporto vitale della penisola. I cittadini ucraini Andrey Zakhtey e Yevhen Panov sono stati arrestati. Zakhtey ha concluso un accordo preliminare con l'inchiesta e ha testimoniato sulla preparazione di una serie di attentati dinamitardi sulla penisola da parte dell'intelligence ucraina. A febbraio, è stato condannato a sei anni e mezzo in una colonia penale.