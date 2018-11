Disturbo elettronico della Russia in esercitazioni NATO? No comment di Jens Stoltenberg

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg non ha commentato le indiscrezioni trapelate riguardo ai malfunzionamenti del sistema GPS nelle recenti esercitazioni militari dell'Alleanza Atlantica in Norvegia, dicendo che gli alleati prestano più attenzione alla guerra elettronica ed hanno rafforzato il potenziale in questo ambito.

Oggi a Stoltenberg, che partecipa alla conferenza di Berlino, hanno chiesto di commentare le notizie dei media secondo cui la Russia potrebbe aver provocato malfunzionamenti al sistema di navigazione satellitare GPS durante le esercitazioni Trident Juncture.

"C'erano informazioni simili dalla Norvegia: non posso condividere informazioni più dettagliate", ha detto rispondendo alla domanda.

"Posso dire che abbiamo visto che i dispositivi elettronici cibernetici e radiofonici sono sempre più utilizzati in varie operazioni. Prendiamo molto sul serio tutte le corrispondenti questioni per essere in grado di rispondere alla guerra elettronica ed elaborare la difesa nel campo cibernetico. Abbiamo aumentato le nostre capacità di far fronte a tali sfide e minacce, anche durante le operazioni militari", ha aggiunto.

Le esercitazioni NATO Trident Juncture, che hanno registrato il coinvolgimento di 50mila soldati provenienti da 30 Paesi, tra cui la Finlandia, si sono svolte in Norvegia dal 25 ottobre al 7 novembre.