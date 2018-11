Ricerca shock: un uomo su dieci è potenzialmente un maniaco sessuale

Secondo un nuovo studio di psichiatri americani, il 10,3% degli uomini ha una predisposizione a perdere il controllo sulle proprie pulsioni sessuali. Il numero di donne con la stessa predisposizione è leggermente inferiore fermandosi a circa il 7%, riporta il Mirror.

Secondo lo studio, gli uomini più spesso delle donne non possono controllare il proprio desiderio sessuale, tuttavia il divario tra i generi non è così grande come si pensava in precedenza. Il 10,3% degli uomini potenzialmente non riesce a controllare i suoi impulsi sessuali, mentre le donne potenzialmente molestatrici non sono molto meno con il 7%.

Gli esperti hanno inoltre rilevato l'importanza del contesto socio-culturale. Ad esempio, le persone a basso reddito hanno più probabilità di diventare molestatori sessuali rispetto agli uomini e alle donne con redditi più alti. Allo stesso tempo il livello di istruzione non è in alcun modo legato al controllo della propria sessualità. Gli psichiatri credono che le persone diplomate e laureate abbiano la stessa predisposizione alle molestie.

Il fattore principale legato alla crescita di questo indicatore viene associato alla diffusione di materiali porno su internet e alla mancanza di un tabù sul tema della sessualità nella società. Nello studio sono state coinvolte 2.325 persone di età compresa tra 18 e 50 anni.