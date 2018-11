Forte esplosione a Kabul, ci sono vittime

Forte esplosione si è verificata a Kabul, la capitale dell'Afghanistan. Secondo quanto riferisce il portavoce del ministero Interni afgano, no ci sono ancora informazioni precise sul numero delle vittime.

L'esplosione che ha colpito Kabul nella mattinata del 12 novembre ha provocato diverse vittime il cui numero preciso non è ancora chiaro.

Il portavoce del ministero Sanità dell'Afghanistan Wahid Majroh dice che la deflagrazione ha provocato 3 morti e 8 feriti. In precedenza un agente di polizia presente sul luogo aveva detto all'agenzia AFP che ci sarebbero da 10 a 15 morti.

Centinaia di persone si erano riunite lunedì mattina in quella parte di Kabul per chiedere l'invio di rinforzi in un distretto della provincia di Ghazni (sud-est) popolato dalla minoranza sciita Hazara nel quale negli ultimi giorni i talebani avevano intensificato i loro attacchi.