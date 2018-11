Austria, media: la “soffiata” della spia russa è arrivata dai servizi segreti britannici

Potrebbero essere stati i servizi segreti di Sua Maestà ad aver deliberatamente diffuso questa notizia con l'intento di allontanare il governo austriaco da Mosca, poiché Vienna, come nota il quotidiano, ha deciso di allentare la tensione con il Cremlino, scontentando molti paesi occidentali.

A giustificare questa ipotesi c'è il fatto che "gli inglesi sono stati in costante ostilità con i servizi segreti russi per molti anni", aggiunge la pubblicazione.

Inoltre, l'Austria ha deciso di non condannare a priori la Russia per il caso Skripal decidendo di non non espellere i diplomatici russi come segno di solidarietà con il Regno Unito.