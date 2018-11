Nipote di Churchill critica Trump per mancata visita al cimitero militare di Parigi

Il nipote dell'ex primo ministro britannico Winston Churchill e membro del parlamento del Regno Unito Nicholas Soames ha criticato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per essersi rifiutato di visitare il cimitero militare americano vicino a Parigi, nell’ambito delle celebrazioni del centenario della fine della prima guerra mondiale.

"Sono morti guardando il nemico in faccia e quel patetico, inadeguato di Trump non ha voluto sfidare il tempo per esprimere il suo rispetto ai caduti", ha scritto Soames su Twitter.

La decisione del presidente americano è stata criticata anche dall'opinionista politico David Frum, notando che il presidente ha preferito starsene nella sua stanza in hotel davanti alla tv piuttosto che uscire con il maltempo e andare a visitare il cimitero.

Al posto del presidente, all'evento presso il cimitero militare americano nei pressi di Parigi hanno partecipato il capo di stato maggiore dell'esercito statunitense Joseph Dunford e il capo di gabinetto della Casa Bianca John Kelly.