Putin commenta la possibile creazione di un esercito europeo

Il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista a RT France a Parigi, dove si trova per partecipare alla celebrazione del centenario della fine della prima guerra mondiale, ha commentato l'idea avanzata dal capo di stato francese Emmanuel Macron di creare un esercito europeo.

"Per quanto riguarda le forze armate alternative, europee, questa non è una nuova idea, adesso rianimata dal presidente Macron. Uno degli ex presidenti, Jacques Chirac, me ne ha parlato, ma prima di lui c'erano queste idee. In linea di principio, l'Europa è una potente entità economica, una potente unione economica, e nel complesso è naturale che voglia essere indipendente, autosufficiente, sovrana nella sfera della difesa e della sicurezza ", ha detto Putin.

Egli ha sottolineato che questo è un processo positivo in termini di rafforzamento della multipolarità mondiale.

"In questo senso, le nostre posizioni coincidono con quelle della Francia", ha aggiunto Putin.