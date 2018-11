Russia, ministero della difesa lancia sito web sulla prima guerra mondiale

Il ministero della difesa russo ha lanciato oggi il portale "In memoria degli eroi della Grande Guerra del 1914-1918", in cui è possibile trovare informazioni su coloro che hanno prestato servizio nell'esercito russo durante questo periodo.

I creatori del sito lo hanno definito "la prima banca dati ufficiale" dei partecipanti alla prima guerra mondiale.

Il sito contiene quasi dieci milioni di voci relative ai soldati che hanno preso parte al conflitto e ai caduti sul fronte, e quasi 300.000 riguardanti i soldati decorati.

Inserendo il nome di una persona sul sito è possibile risalire alle informazioni del soldato, come il suo grado, l'unità dell'esercito in cui ha prestato servizio, la città di residenza, la data di partenza per il fronte e l'eventuale data e luogo di morte, se essa è avvenuta durante i combattimenti.

Il sito offre anche informazioni sulla composizione dell'esercito e le operazioni di combattimento.