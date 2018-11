Ricercatori scoprono metodo per perdere peso senza diete ed esercizio fisico

I ricercatori della Harvard Medical School hanno condotto un esperimento in cui un gruppo di volontari ha vissuto in laboratorio per più di un mese senza fare alcuna attività fisica. Allo stesso tempo non c'erano né finestre ed orologi nella stanza, quindi i partecipanti non avevano informazioni sull'orario. Tuttavia i nutrizionisti ogni giorno spostavano il momento di andare a dormire di quattro ore.

Si è constatato che il consumo di energia da parte del corpo umano a riposo dipende dai ritmi circadiani. In particolare se la sera biologica e quella "attuale" coincidono, il corpo umano brucia più grasso ogni ora, indipendentemente dalla quantità di cibo consumato e senza alcuno sforzo. Allo stesso tempo una persona a riposo brucia la sera (dalle 17.00 alle 20.00) il 10% in più di calorie rispetto al mattino.

I ricercatori sottolineano che lo studio dimostra l'importanza del ritmo giornaliero per il metabolismo sia nella fase attiva che passiva e raccomandano di alzarsi e andare a letto allo stesso tempo, cercando di non deviare dai ritmi biologici.