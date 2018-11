Turisti rivelano le migliori città in Russia per fare shopping

Mosca è riconosciuta dai turisti come la migliore città russa per fare shopping, riferisce Tvil.ru.

Il servizio di prenotazioni di alloggi ha determinato in quali città russe i viaggiatori fanno gli acquisti più necessari, vantaggiosi e piacevoli.

La ricerca è stata condotta intervistando gli utenti nei social network. La classifica è stata stilata oggi, in occasione della giornata mondiale dello shopping.

Il 53% degli intervistati ha indicato Mosca come la migliore città russa per lo shopping. San Pietroburgo è la seconda destinazione più popolare tra i turisti per fare shopping (26%), seguita da Sochi (15%) al terzo posto. Il 3% degli intervistati ha dichiarato di apprezzare lo shopping a Kazan e Kaliningrad.