Nominati i Paesi più sicuri per i turisti

L'associazione dei consumatori britannici Which ha pubblicato la classifica dei Paesi più sicuri per i turisti.

Gli esperti hanno analizzato venti destinazioni turistiche più popolari con quattro indicatori: il tasso di criminalità, il rischio sanitario, la probabilità di attacchi terroristici e di disastri naturali.

Alla fine l'Islanda è il Paese più sicuro per i turisti. Tra i primi tre rientrano anche gli Emirati Arabi e Singapore.

Allo stesso tempo i Paesi meno sicuri per viaggiare sono la Turchia, il Sudafrica e la Thailandia. Gli esperti lo motivano per l'elevato tasso di criminalità e il rischio di contrarre malattie gravi.

Which rileva che alcuni Stati del Medio Oriente e del Nord Africa sono più sicuri dei Paesi occidentali per diversi fattori. Ad esempio il tasso di criminalità in Giordania è inferiore a quello di Italia, Francia e Stati Uniti.