NI: la guerra in Siria è stata una benedizione per l'esercito russo

L'operazione militare in Siria è un'esperienza importante e preziosa per le forze armate russe, perché gli ha permesso di identificare le carenze e sviluppare nuove tattiche. Lo riporta oggi The National Interest citando l'esperto dell'American Center for Naval Analysis Michael Kofman.

Parlando ad una tavola rotonda sull'intervento russo in Siria, organizzata dal Center for the National Interest (CFTNI), Kofman ha affermato che la guerra in Siria è diventata "il principale conflitto di trasformazione per la Russia moderna e il suo esercito", portando "molta esperienza e innovazione".

L'esperto ha notato che fino a due terzi del personale dell'aviazione tattica ha preso parte all'operazione siriana per tutta la sua durata, e ufficiali e soldati russi hanno potuto apprendere "preziose lezioni in termini di moderni metodi di guerra" e "sviluppato nuove idee che possono replicare nei conflitti futuri".

Secondo Kofman, prima dell'intervento in Siria la Russia non era praticamente impegnata in innovazioni nel campo tattico e in Siria ha operato molto meglio rispetto al conflitto con la Georgia del 2008.

Tuttavia, Kofman sostiene che l'esercito russo deve ancora risolvere una serie di problemi organizzativi e tecnici, in particolare ha bisogno di più armi a lungo raggio, per distruggere bersagli dall'esterno della zona di difesa aerea del nemico, e un'artiglieria più precisa. Inoltre, Mosca dovrà anche fermare la rivalità tra i rami delle forze armate e costringerli a lavorare insieme senza intoppi.

Ma uno dei migliori frutti dell'intervento russo in Siria è proprio l'identificazione di queste carenze, sottolinea l'esperto. "Questo è uno dei tanti motivi per cui all'esercito russo piace la Siria e ha bisogno di rimanere lì".