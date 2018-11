Le forze turche "neutralizzano" 15 militanti del PKK nell'Iraq settentrionale

Lo ha dichiarato lo Stato Maggiore turco.

"15 membri dell'organizzazione terroristica separatista [PKK], che tramavano attacchi armati nelle nostre basi, sono stati neutralizzati a seguito delle operazioni di aviazione del 9 novembre nelle aree di Avashin, Gara e Zap nel nord dell'Iraq", si legge nella dichiarazione pubblicata su Twitter dallo Stato Maggiore Generale.

Le tensioni tra Ankara e i curdi si sono aggravate nel luglio 2015, quando un cessate il fuoco tra la Turchia e il PKK è crollato per una serie di attacchi presumibilmente commessi dai militanti del PKK. Le forze turche sono coinvolte in incursioni anti-PKK in tutto il paese e nell'Iraq settentrionale.