I due soldati si sarebbero allontanati dal fronte già ubriachi per cercare dell'altro alcol. A causa del loro stato, al ritorno hanno smarrito la via e sono finiti su un loro campo minato con conseguenze tragiche: uno dei soldati è morto sul colpo, il secondo è spirato in seguito per la gravità delle ferite riportate.

Bezsonov ha aggiunto che prima dell'incidente, i due soldati avevano rapinato un negozio.

Un incidente simile si è verificato a ottobre. Secondo la milizia della DNR, questi tragici eventi sono frutto della corruzione che regna all'interno dell'esercito ucraino. I soldati ucraini di stanza nel Donbass chiederebbero soldi ai loro colleghi che arrivano per sostituirli per dar loro le mappe dei campi minati.