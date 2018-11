Siria, coalizione USA indaga su morte civili a Hajin durante attacco aereo

"Siamo stati oggetto di accuse secondo le quali diversi civili sarebbero stati uccisi durante gli attacchi a Hajin. Durante la rigorosa pianificazione degli attacchi contro l'ISIS, adottiamo misure eccezionali per evitare vittime tra i civili e prendiamo sul serio tutte tra la popolazione civile. Attualmente questi incidenti sono sotto inchiesta", ha detto un portavoce della coalizione.

In precedenza, il ministero degli esteri siriano si è rivolto alle Nazioni Unite per denunciare l'ennesima strage di civili durante un attacco aereo della coalizione internazionale a Hajin. Inoltre le autorità siriane hanno chiesto alle Nazioni Unite di prendere misure contro la permanenza illegale della coalizione in Siria.