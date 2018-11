Onu: oltre 6.800 civili uccisi nel conflitto dello Yemen dal marzo 2015

Più di 6.800 civili sono stati uccisi nello Yemen dall’escalation del conflitto nel marzo 2015. Lo ha dichiarato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR).

"L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha documentato che tra il 26 marzo 2015 e l'8 novembre 2018, ci sono stati in totale 17.640 vittime civili nello Yemen, di cui 6.872 morti e 10.768 feriti", si legge nel comunicato stampa. 10.852 di queste vittime sono state causate dagli attacchi aerei della coalizione guidata dall'Arabia Saudita.

"Le parti in conflitto devono consentire il passaggio libero, regolare e senza ostacoli del cibo e di altri aiuti umanitari e non devono intraprendere azioni che priverebbero i civili dei loro diritti all'alimentazione e alla salute", ha affermato nel comunicato stampa Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.