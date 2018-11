USA, Trump: Obama ha rovinato il settore militare nazionale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto alle critiche dell'ex first lady Michelle Obama dicendo che non perdonerà mai il suo predecessore Barack Obama per quello che ha fatto al settore militare. Lo riferisce oggi l'Huffington Post.

"Non lo perdonerò mai per quello che ha fatto al settore militare statunitense, consunto a causa della mancanza di finanziamenti. Tutto era obsoleto e logoro", ha detto Trump.

Egli ha sottolineato che quando è arrivato alla Casa Bianca è stato costretto a ripristinare questo settore, dove continua a investire "una quantità enorme di denaro".

Il libro delle memorie dell'ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama, "Becoming", sarà pubblicato il 13 novembre in 24 lingue in tutto il mondo. Nel suo libro ha fortemente criticato il presidente Trump, accusandolo di aver messo a rischio la sicurezza della propria famiglia e per questo motivo non lo perdonerà mai.