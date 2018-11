Brasile, ritirato il passaporto a Ronaldinho per i suoi debiti

La corte del Rio Grande do Sul ha ordinato il ritiro del passaporto all'ex calciatore Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come Ronaldinho, per un debito con il fisco brasiliano di quasi 500.000 dollari dovuto al mancato pagamento delle imposte sui 19 immobili di sua proprietà.

Il 6 novembre i media hanno riferito che a Ronaldinho è stata comminata un multa di due milioni di euro, che non ha potuto pagare perché sul suo conto corrente sono rimasti solo sei euro.