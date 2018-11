USA pianificano “piccola occupazione” dell'Uruguay al vertice del G20

Durante il vertice del G20, gli Stati Uniti intendono stabilire una base operativa in Uruguay per garantire la sicurezza dell'evento che si svolgerà a Buenos Aires, in Argentina. A Montevideo non tutti sono entusiasti di questa prospettiva.

Il deputato Eduardo Rubio del Partito di Unità Popolare (sinistra) ha dichiarato in una conversazione con Sputnik che il dispiegamento di 8 aeroplani e 400 militari è in realtà una "piccola occupazione" dell'Uruguay da parte di Washington.

"La questione è che trasformare l'Uruguay in una base militare dell'imperialismo americano non è una buona idea. D'altra parte anche rendere l'Uruguay un obiettivo militare è una cosa cattiva: se ci vuole una forza militare così grande per esigenze di difesa, allora esiste una sorta di minaccia. Senza volerlo ci ritroviamo in mezzo", ha sostenuto il deputato.

La polemica sulla presenza di truppe straniere in Uruguay durante il summit del G-20 è scoppiata per un disegno di legge, secondo cui dal 26 novembre al 3 dicembre l'ingresso di militari americani e di altri Paesi stranieri dovrebbe essere consentito in Uruguay.

Secondo la Costituzione dell'Uruguay, per approvare tale legge, serve la maggioranza nell'Assemblea Generale, l'organo legislativo che unisce la Camera dei Rappresentanti e il Senato.

Secondo Rubio, "è triste che Donald Trump voglia utilizzare l'Uruguay come una base per l'esercito americano", soprattutto considerando che il Paese sudamericano non partecipa al summit.

"Siamo confinanti con l'Argentina. Perché non creare una base su quel territorio, dal momento che il vertice si svolge lì?," — si chiede il legislatore.

Secondo le informazioni fornite dal governo all'Assemblea generale, tre aerei cargo KC 135, due aerei da trasporto e tre aerei Awacs arriveranno a Montevideo per garantire il "supporto logistico e la sicurezza" della delegazione americana guidata dal presidente Trump.