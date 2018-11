Coalizione di Usa in Siria ha ucciso 26 civili durante gli attacchi aerei

Durante l'attacco aereo della coalizione Usa contro gruppi di terroristi daesh rimasti in parte orientale della città di Hajin vicino alla frontiera con l'Iran sono stati uccisi almeno 26 civili, - lo riporta AFP citando Osservatorio siriano per i diritti umani.

La coalizione Usa di più di 70 paesi sta conducendo un'operazione militare contro Daesh nella Siria e l'Iraq. Le operazioni della coalizione nell'Iraq sono condotte in cooperazione con il governo iracheno. Quelle in Siria invece non sono autorizzate dal governo del Presidente Bashar Assad oppure dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Direttore del Dipartimento per Medio Oriente e Nord Africa Amin Awad ha detto allo Sputnik che i militanti di Daesh e gli altri gruppi estremisti rimangono ancora numerosi nelle zone difficilmente raggiungibili.

Al-Ghad Press media outlet ha riportato in ottobre che circa 4,000 terroristi di Daesh erano situati in Siria vicino alla frontiera con l'Iraq. I terroristi di Daesh hanno cercato di attraversare il confine tra la Siria e l'Iraq ma le truppe irachene erano pronte a respingere l'attacco.

In ottobre un rappresentante del Pettagono ha detto allo Sputnik che le armi usate dalla coalizione Usa in Siria corrispondono alle norme del Diritto bellico.