Gli scienziati di Krasnoyarsk hanno scoperto il pesce più "utile" al mondo

I ricercatori dell'Università federale siberiana e dell'Istituto di Biofisica siberiano della RAN hanno trovato un contenuto record di acidi grassi polinsaturi e omega-3 in un pesce che vive nella zona artica della Siberia.

Pesce e frutti di mare sono, per l'uomo, la principale fonte di acidi grassi polinsaturi della famiglia degli omega-3: eicosapentaenoico e docosaesaenoico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'uso quotidiano di almeno un grammo di queste sostanze per ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Inoltre, migliorano l'attività cerebrale, normalizzano la memoria, aumentano la capacità di apprendimento.

"Concentrando l'attenzione sulla zona artica della Siberia abbiamo scoperto un pesce con un livello record di acidi e omega-3 di 33 milligrammi per grammo, rende questo tipo di pesce un campione assoluto di utilità per tutti coloro a cui importa della loro salute", ha detto a Sputnik il capo del Dipartimento dell'ecosistema marino, il professore Michail Gladyshev.

Gli scienziati raccolgono campioni di pesci che vivono a grandi profondità. Il professore ha aggiunto che gli scienziati, confrontando i banchi di alcuni pesci, non hanno identificato fattori significativi per cui il pesce di mare è più utile di quello d'acqua dolce. Nel tessuto muscolare della sardina, la quantità totale di acido eicosapentaenoico e docosaesaenoico raggiunge i 26 milligrammi per grammo della biomassa.

"Speriamo che la nostra ricerca cambierà le abitudini alimentari dei cittadini in un modo migliore. L'uso di soli 30 grammi al giorno di questo pesce, che vive nel nord della Regione di Krasnoyarsk, coprirà la norma giornaliera raccomandata dai medici di acidi grassi e si otterranno benefici" ha detto Gladyshev.