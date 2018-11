In Russia è comparsa una nuova professione

Presto in Russia ci sarà una nuova professione: il curatore digitale, scrive la Rossiskaya Gazeta.

Secondo la pubblicazione, i nuovi esperti sapranno aiutare le persone anziane ad imparare a lavorare con le risorse digitali: capire come fare con pagamenti on-line per i servizi pubblici, la gestione dei documenti in formato elettronico e molto altro.

Per la nuova professione è già stato sviluppato uno standard professionale a cui hanno lavorato gli esperti del Consiglio per la qualifica professionale nel settore della sicurezza sul lavoro, della sicurezza sociale e dell'occupazione dell'Istituto di ricerca del lavoro, insieme alla società russa Znanye.

Piattaforme per l'apprendimento dei curatori digitali possono essere disponibili già a metà dicembre, ha detto il capo del Consiglio per la formazione professionale Yuri Gerzy.