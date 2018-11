Il passaggio del Su-57 a bassa quota ripreso in un VIDEO

Le riprese sono state fatte dalla rampa di trasporto aereo An-12, dalla pista d'imbarco, e con l'uso di telecamere dei caccia. Il filmato su YouTube l'ha pubblicato il canale Zvezda.

Al comando c'era il collaudatore pilota Sergey Bogdan e il capo del centro Valery Chkalov per i test di volo dello Stato del Ministero della Difesa, il maggiore generale Radik Bariev, insignito del titolo di Eroe della Russia.

In precedenza nel mese di novembre, in tv è stato mostrato il volo di una coppia di Su-57 e un test di volo ad ali composite di un caccia russo. Nel mese di ottobre l'ex comandante russo, presidente del comitato del Consiglio della Federazione per la difesa e sicurezza, il colonnello generale Viktor Bondarev ha detto che la modernizzazione del potenziale dei Su-57 basterà per il prossimo mezzo secolo, in particolare,

"l'aereo combattente ha tutti i componenti per agire in modo completamente automatico, esiste l'opzione drone della macchina da guerra".

Il primo volo del Su-57 è stato effettuato nell'anno 2010. Il Ministero della Difesa della Russia non ha intenzione di rifornirsi in serie del velivolo. Nei prossimi anni, il dipartimento riceverà solo 12 aerei di questo tipo.