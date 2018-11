L'Ucraina mette in guardia l'Europa per la partecipazione al progetto North Stream 2

L'Ucraina mette in guardia l'Europa dal partecipare al progetto di costruzione del gasdotto Nord Stream 2, ha detto il presidente della Verkovna Rada Andrey Paruby alla conferenza "Lezioni sui decenni ibridi: quello che dovete sapere per andare avanti con successo", ha riferito la Ukrinform.

"Perché noi, come nessuno, sappiamo come la Russia può usare la frusta energetica per corrompere e influenzare il vertice della politica", ha aggiunto. Inoltre, Paruby ha proposto di invitare gli Stati Uniti ad usare il sistema di trasmissione del gas dell'Ucraina per la loro protezione contro la Russia.

"Personalmente partecipo all'iniziativa per il trasporto del gas dell'Ucraina, che ad oggi, è il principale elemento di transito, c'è bisogno di una piattaforma di condivisione con i nostri colleghi americani, affinché non si realizzi mai e in alcun modo la strategia energetica della Russia per prendere il controllo del trasporto del gas ucraino" ha spiegato.