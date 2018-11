Gli S-300 minimizzano i rischi per la Siria in caso di un attacco israeliano

Gli S-300 russi non hanno proprio annientato i rischi per la Siria in caso di un nuovo attacco da parte dell'Israele, ma li hanno ridotti notevolmente. Lo ha detto in un'intervista a Sputnik il generale di brigata dell'esercito siriano Hasan Ahmad Hasan.

"Nella strategia militare non esiste concetto di probabilità nulla. Non possiamo dire che questa probabilità è stata ridotta a zero. Perché parliamo del cielo aperto, dei confini estesi, di diverse tecnologie. Quindi non posso dire che in fin dei conti non ci sarà questa probabilità. Ma è stata minimizzata la probabilità che questa aggressione abbia successo", ha detto il generale.