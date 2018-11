Siria, Mosca: Libano pronto a garantire il rimpatrio di circa 200 000 rifugiati

Anche la Giordania sta lavorando per aiutare i siriani a tornare alle loro case.

Il Libano vuole rimpatriare centinaia di migliaia di rifugiati siriani entro la fine di quest'anno.

Lo ha reso noto Mosca, spiegando che "il governo libanese ha dichiarato di essere pronto a garantire il rimpatrio di circa 200.000 rifugiati in Siria entro la fine dell'anno".

Il rimpatrio sarà "puramente volontario" e in linea con le regole dell'ONU. Secondo Mosca anche la Giordania sta lavorando per aiutare i siriani a tornare alle loro case. Mosca sta assistendo Damasco in questo, oltre a fornire aiuti umanitari ai civili e ad essere garante del cessate il fuoco.