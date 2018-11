USA, ricerca spiega perché gli estranei soccorrono più gli uomini che le donne

Uno studio dell'American Heart Association ha dimostrato che gli uomini hanno molte più probabilità di ricevere soccorso in situazioni di emergenza dagli estranei rispetto alle donne per dimore che queste possano poi accusarli di molestie.

Lo scorso anno su 20.000 casi di arresto cardiaco, gli uomini hanno ricevuto aiuto dagli estranei, come la rianimazione cardiopolmonare, in media del 23% in più rispetto alle donne.

La dottoressa Sarah M. Perman dell'Università medica di Denver, nel Colorado, ha spiegato che questa differenza nasce soprattutto dal timore che le donne possano in seguito denunciare il loro salvatore per molesti.

Altri motivi per cui le donne hanno meno probabilità di ricevere aiuto sono la difficoltà nel praticare la rianimazione cardiopolmonare per la presenza del seno, così come il fatto che le donne possono simulare problemi di salute e insufficienza cardiaca.