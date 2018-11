Indonesia, trovati i corpi di 20 persone e il secondo motore del Boeing precipitato

Durante le operazioni di ricerca sono stati trovati anche diverse parti dell'aereo tra cui i frammenti del secondo motore.

I resti dell'aeromobile sono stati trasferiti all'aeroporto di Giacarta, mentre i corpi delle vittime sono stati portati all'ospedale della polizia indonesiana, dove verrà eseguita la procedura di identificazione.

Il 29 ottobre un Boeing 737 MAX della Lion Air è precipitato in mare 13 minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Giacarta. La commissione per la sicurezza dei trasporti ha escluso la possibilità che si sia verificata un'esplosione a bordo dell'aeromobile. 189 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio hanno perso la vita. L'aereo si sarebbe disintegrato nel momento in cui ha impattato la superficie del mare ad alta velocità. Il relitto dell'aereo si trova a una profondità di 30-40 metri e i frammenti sono sparpagliati su una vasta area del fondo marino.