Nato in Gran Bretagna raro ibrido di asino e zebra

Il cucciolo si chiama Zippy. Suo padre è un asino, mentre la madre è una zebra, arrivata nel Regno Unito da un allevamento all'estero. La colorazione del cucciolo ibrido è molto insolita: il pelo lungo il dorso è grigio, come un asino, mentre le classiche strisce ereditate dalla madre sono sulle zampe. Nel Regno Unito ci sono 2 animali simili.

L'allevatrice Christina Turner era molto preoccupata di come avrebbe portato avanti la gravidanza la zebra. Per non stressare l'animale, non l'ha portata dal veterinario. Secondo la Turner, è molto felice che il cucciolo sia nato sano.