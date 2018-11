La chiarezza del discorso influenza la memoria. Lo dicono gli scienziati

Secondo gli scienziati la velocità e la chiarezza del discorso influenzano la memorizzazione del contenuto. Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno letto 72 frasi ad un gruppo di 60 persone anglofone (metà dei quali madrelingua) prima in modo chiaro e con un ritmo lento e poi in modo colloquiale e a ritmo sostenuto.

L'esperimento ha dimostrato che sia gli stranieri che i madrelingua memorizzavano meglio il contenuto delle frasi appartenenti al primo gruppo. Gli scienziati hanno spiegato che se una persona parla troppo in fretta o non articola abbastanza chiaramente i suoi pensieri, l'ascoltatore deve spendere più risorse mentali per "decifrare" ciò che gli è stato detto. Di conseguenza, il cervello spende più energia per la comprensione che per la memorizzazione.

I risultati dello studio saranno presentati in una riunione dei membri della American Acoustical Society.