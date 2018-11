Russia, i media mostrano le capacità del nuovo caccia Su-57 (VIDEO)

Nel video, girato nell'oblast di Astrakhan, due caccia Su-57 dimostrano le proprie abilità a bassa quota.

Commentando il video, i media affermano che il nuovo caccia ha un aspetto del tutto diverso dagli altri velivoli dello stesso genere, paragonandolo ad un disco volante.

Il Su-57 è un caccia multiruolo stealth di quinta generazione sviluppato dal Sukhoi Design Bureau. Il caccia è progettato per la ricognizione a lungo raggio, e per distruggere bersagli aerei, terrestri e marini muniti di sistemi di difesa aerea. Il nuovo caccia entrerà in servizio nel 2019.