Questa sostanza rallenta la degradazione delle cellule, agendo come antiossidante, segnala phys.org . In connessione con lo zinco, l'idrochinone avvia il processo di protezione del superossido, prodotto dalla cellula umana responsabile per l'invecchiamento.

Sono necessari per la reazione dello zinco contenuti presenti in alimenti come uova, tacchino, noci e anche cacao. Si possono riempire le riserve nel corpo con additivi speciali. Inoltre il cioccolato è buono anche per il l'attività del cervello.