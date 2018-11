USA, ricercatore trova il modo di attirare gli alieni sulla Terra

Clark ha proposto di combinare un laser da 1-2 megawatt e un telescopio con uno specchio principale del diametro di circa 30-45 metri. Questo creerà un raggio luce infrarossa sufficientemente luminoso che sarà visibile sullo sfondo del sole. Esso potrebbe essere notato dagli astronomi alieni che vivono nei sistemi vicino alla Terra, per esempio, su pianeti in orbita attorno a Proxima Centauri o alla stella TRAPPIST-1.

Il laser può anche essere utilizzato per inviare un messaggio crittografato sotto forma di impulsi.

A ottobre gli scienziati del Politecnico federale di Losanna (Svizzera) hanno sviluppato un modello statistico per determinare la probabilità di trovare una civiltà aliena nella Via Lattea. Secondo le scoperte dei ricercatori, se l'umanità non rileva la fonte di segnali radio entro un raggio di 40.000 anni luce, allora nella galassia, molto probabilmente, non c'è nessun altra civiltà oltre la nostra.