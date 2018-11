Francia, presentato il progetto del sottomarino del futuro

Un’impresa militare francese ha presentato il concept di un sottomarino futuristico assolutamente diverso da quelli attualmente in uso.

Il design del nuovo sottomarino SMX 31 è ispirato alla forma del capodoglio, è pesantemente armato, dispone di un gran numero di veicoli senza equipaggio e può fungere da centro per il dispiegamento di truppe marine. Inoltre, questo sottomarino altamente automatizzato, sarà gestito da un equipaggio di 15 persone, a differenza dei sottomarini esistenti i cui equipaggi possono essere composti anche da più di 60 persone.

© Foto: Popmech Il sottomarino del futuro

Il SMX 31 è dotato di inserti orizzontali retrattili all'interno, di antenne a sensore incorporato e di eliche idro-jet. L'involucro estero è composto da due strati, uno leggero e l'altro pesante. Il sottomarino è completamente elettrico e la fonte di energia principale è costituita da batterie agli ioni di litio. La profondità massima in immersione non è resa nota, ma non dovrebbe essere inferiore ai 250 metri.

Il SMX 31 sarà armato con 46 siluri e missili pesanti che potranno essere lanciati sia in orizzontale che in verticale.Allo stesso tempo, il nuovo sottomarino sarà molto compatto: misurerà solo 70 metri di lunghezza e peserà circa 3400 tonnellate. Ha un'autonomia di 30-45 giorni, a seconda della capacità della batteria, e potrà raggiungere una velocità massima di 20 nodi in immersione.